Über 2000 Teilnehmer bei Thüringer Familienimpftag

Erfurt. Am Samstag kamen insgesamt 2412 Personen zu einem weiteren Thüringer Familienimpftag. 4779 Impfdosen wurden verabreicht.

Am Samstag haben nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Thüringen 2412 Personen das Impfangebot des Familienimpfens wahrgenommen. 2367 Thüringerinnen und Thüringer kamen zum "Impfen ohne Termin". Insgesamt wurden 4779 Impfdosen verabreicht.





Geimpft wurde an 27 Thüringer Impfstellen sowie in den Impfzentren Leinefelde und Meiningen. Am vergangenen Samstag, an dem die Aktion „Impfen ohne Termin“ erstmals thüringenweit stattfand, wurden 3500 Menschen geimpft.





Beim Nachtimpfen in Leinefelde wurden am Freitagabend 119 Personen geimpft. Das Impfangebot beim Feierabendimpfen in Weimar nahmen 136 Personen wahr.





Am Samstag erhielten 166 Thüringerinnen und Thüringer zudem eine Impfung in der GoetheGalerie Jena. Zur Impfung gab es einen 5-Euro-Gutschein für die Gastronomie der Jenaer Innenstadt.