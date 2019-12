Erfurt/Weimar. In Thüringen arbeiten über die Feiertage mehr als 1600 Ärzte in insgesamt 28 Bereitschaftsdienstbereichen. Hier gibt es eine Übersicht.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ärztlicher Bereitschaftsdienst über die Feiertage – eine Übersicht

Wer über Weihnachten, Silvester oder Neujahr krank wird, wird über den Ärztlichen Bereitschaftsdienst versorgt. In insgesamt 28 Bereitschaftsdienstbereichen in ganz Thüringen sind über die Feiertage und Brückentage Sprechstunden eingerichtet, teilt die Kassenärztliche Vereinigung mit. In 26 Bereichen werden diese Sprechstunden in einer Bereitschaftsdienstpraxis auf dem Gelände des örtlichen Krankenhauses angeboten.

Vom 20.12.2019 bis 01.01.2020 beteiligen sich thüringenweit mehr als 1600 Ärzte sowie rund 1400 weitere Mitarbeiter am Bereitschaftsdienst. Auch ein Hausbesuchsdienst werde eingerichtet. Zur Entlastung des Bereitschaftsdienstes haben am 23.12, 27.12 und 30.12. auch viele Praxen geöffnet.

„Wer über die Feiertage krank wird, muss nicht in die Notaufnahme“, erklärt die 1. Vorsitzende des Vorstandes der KV Thüringen, Dr. med. Annette Rommel. Außerdem dankt die Kassenärztliche Vereinigung allen Ärzten und Mitarbeitern, die den Bereitschaftsdienst über die Feiertage absichern oder ihre Praxen öffnen.

Informationen über die 116117

Der Bereitschaftsdienst ist über die kostenfreie Rufnummer 116117 zu erreichen. Auch über die neue 116117-App oder im Internet über die Patientenseite der KV Thüringen unter https://patienten.kvt.de können sich Patienten über Bereitschaftsdienstpraxen und deren Öffnungszeiten informieren.

Bei Unfällen und lebensgefährlichen Erkrankungen: 112

Der Rettungsdienst ist über die ebenfalls kostenfreie einheitliche Nummer 112 zu erreichen und wird bei Unfällen und lebensgefährlichen Erkrankungen gerufen. Auch hier seien den Angaben zufolge über die Feiertage in Thüringen mehr als 600 Notärzte und rund 600 Notfallsanitäter und Rettungsassistenten im Einsatz.

Erreichbarkeit des ärztlichen Bereitschaftsdienstes über die Feiertage:

über die bundesweit einheitliche kostenfreie Rufnummer 116117

ab Freitag (20.12., 13 Uhr) wird ärztliche Hilfe täglich rund um die Uhr über die kostenfreie Rufnummer 116117 vermittelt

Patienten erhalten Auskunft zu den Sprechstunden in den landesweit 28 hausärztlichen Bereitschaftsdienstpraxen, zu örtlichen Bereitschaftsdiensten von Augenärzten, Kinderärzten und HNO-Ärzten, zu Sonderöffnungszeiten von Arztpraxen sowie zum Bereitschafts-Zahnarzt und der Bereitschafts-Apotheke in Ihrer Region

Außerdem werden über diese Nummer dringende Hausbesuche vermittelt

Sprechstunden des hausärztlichen Bereitschaftsdienstes:

Bereitschaftsdienstpraxis Altenburg: in der Klinik Altenburger Land, Am Waldessaum 10, 04600 Altenburg Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 18-20 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-12 und 18-20 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Apolda: im Robert-Koch-Krankenhaus, Jenaer Str. 66, 99510 Apolda Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 16-21 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-12 und 16-21 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Arnstadt: in den Ilm-Kreis-Kliniken Arnstadt, Bärwinkelstr. 33, 99310 Arnstadt Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 16-19 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-12 und 16-19 Uhr.

Ärztliche Bereitschaftsdienstkooperation Bad Frankenhausen: Portalpraxis im Krankenhaus, An der Wipper 2, 06567 Bad Frankenhausen Sprechstunde: Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 10-16 Uhr (in Notfällen 24 h erreichbar).

Bereitschaftsdienstpraxis Bad Langensalza: im Hufeland Klinikum, Rudolph-Weiss-Str. 1-5, 99947 Bad Langensalza Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 16-19 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-13 und 15-18 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Bad Salzungen: im Klinikum Bad Salzungen, Lindigallee 3, 36433 Bad Salzungen Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 13-21 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-21 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Eisenach: im St. Georg Klinikum, Mühlhäuser Str. 94-95, 99817 Eisenach Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 13-22 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-22 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Eisenberg: im Waldkrankenhaus „Rudolf Elle“, Klosterlausnitzer Str. 81, 07607 Eisenberg Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 16-19 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-18 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Erfurt: im Helios Klinikum, Nordhäuser Straße 74, 99099 Erfurt Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 13-24 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 7-24 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Gera: Ernst-Toller-Str. 14, 07545 Gera Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 13-21 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 8-21 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Gotha: im Helios Krankenhaus, Heliosstr. 1, 99867 Gotha Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 13-19 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 7-19 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Friedrichroda: im Krankenhaus, Reinhardsbrunner Str. 14-17, 99894 Friedrichroda Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 14-20 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 8-20 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Greiz: im Krankenhaus, Wichmannstr. 12, 07973 Greiz Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 16-19 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-12 und 15-19 Uhr.

Bereitschaftspraxis Heiligenstadt: im Eichsfeld-Klinikum, Windische Gasse 12, 37308 Heilbad Heiligenstadt Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 16-21 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 8-12 und 16-21 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Hildburghausen: in den Henneberg Kliniken, Schleusinger Str. 17, 98646 Hildburghausen Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 16-19 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-12 und 16-19 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Ilmenau: in den Ilm-Kreis-Kliniken Ilmenau, Oehrenstöcker Str. 32, 98693 Ilmenau Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 16-19 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-13 und 15-19 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Jena: im Universitätsklinikum Jena, Erlanger Allee 101, 07747 Jena Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 13-22 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 8-18 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Meiningen: im DRK Sozialzentrum, Henneberger Str. 3e, 98617 Meiningen Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 15-18 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 13-18 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Mühlhausen: im Hufeland Klinikum, Langensalzaer Landstraße 1, 99974 Mühlhausen Sprechstunde: Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-12 und 16-19 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Nordhausen: im Südharz-Krankenhaus, Dr.-Robert-Koch-Str. 39, 99734 Nordhausen Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 16-21 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-12 und 16-21 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Saalfeld: in den Thüringen-Kliniken G. Agricola, Rainweg 68, 07318 Saalfeld Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 17-19 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 8-12 und 17-19 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Schleiz: im Kreiskrankenhaus, Berthold-Schmidt-Str. 7-9, 07907 Schleiz Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 17-20 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-17 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Schmalkalden: im Elisabeth-Klinikum, Eichelbach 9, 98574 Schmalkalden Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 15-19 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-12 und 17-19 Uhr.

Ärztliche Bereitschaftsdienstkooperation Sömmerda: Portalpraxis im DRK Krankenhaus Sömmerda, Bahnhofstr. 36, 99610 Sömmerda Sprechstunde: Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 10-16 Uhr (in Notfällen 24h erreichbar).

Ärztliche Bereitschaftsdienstkooperation Sondershausen: Portalpraxis in der DRK-Klinik Sondershausen, Hospitalstraße 2, 99706 Sondershausen Sprechstunde: Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 10-16 Uhr (in Notfällen 24h erreichbar).

Bereitschaftsdienstpraxis Sonneberg: in den Medinos Kliniken, Neustadter Str. 61, 96515 Sonneberg Sprechstunde: Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-12 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Suhl: im SRH Zentralklinikum, Albert-Schweitzer-Str. 2, 98527 Suhl Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 16-20 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 9-12 und 16-19 Uhr.

Bereitschaftsdienstpraxis Weimar: im Sophien- und Hufeland-Klinikum, Henry-van-de-Velde-Str. 2, 99425 Weimar Sprechstunde: Fr, 20.12.19, 16-21 Uhr, Sa, 21.12.19, bis Mi, 01.01.20, täglich jeweils 8-13 und 15-20 Uhr.

Hintergrund: Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen

Die Kassenärztliche Vereinigung Thüringen ist die Selbstverwaltung der mehr als 4500 ambulant tätigen Ärzte und Psychotherapeuten im Freistaat. Mehr über die KV Thüringen und ihre Mitglieder gibt es im Internet unter www.kvt.de .

Das könnte Sie auch interessieren: