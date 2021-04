Unstrut-Hainich-Kreis meldet eine Neuinfektion

In einigen Apotheken im Landkreis können sich Menschen seit März auf das Coronavirus testen lassen.

Unstrut-Hainich-Kreis. 5260 Menschen haben sich im Unstrut-Hainich-Kreis seit Pandemiebeginn mit dem Coronavirus infiziert. Die Inzidenz im Landkreis liegt bei 102,7.

Eine Corona-Neuinfektion meldete das Landratsamt am Montag. Die Zahl der Infizierten sank zum Vortag auf 208, die Sieben-Tage-Inzidenz laut Robert-Koch-Institut auf 102,7.

Derzeit müssten 26 Erkrankte aus dem Unstrut-Hainich-Kreis in Krankenhäusern behandelt werden, einer davon kämpfe mit einem schweren Verlauf. Seit Pandemiebeginn seien im Unstrut-Hainich-Kreis 5260 Menschen an Covid-19 erkrankt, 213 sind mit oder an dem Virus gestorben.

