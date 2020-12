Verlegungen von Covid-Patienten aus dem Unstrut-Hainich-Kreis beginnen

Covid-Patienten aus dem Unstrut-Hainich-Kreis sollen am Silvestertag nach Niedersachsen verlegt werden – die beiden ersten am Vormittag nach Wolfsburg und nach Braunschweig, teilte am Donnerstagmorgen das Landratsamt mit. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

Beide Kliniken sind Level-1-Kliniken, die besonders schwere Verläufe behandeln. Denn die Situation der stationären Versorgung der Covid-Patienten im Unstrut-Hainich-Kreis spitzt sich weiter zu, auch wenn seit Mittwoch zwölf Bundeswehr-Angehörige das Hufeland-Klinikum unterstützen.

Den Transport nach Niedersachsen übernehmen Mitarbeiter der Kreisleitstelle und des Deutschen Roten Kreuzes. "Mindestens zwei weitere Transporte" seien für den Silvestertag geplant, heißt es aus dem Landratsamt. Wie viele tatsächlich umgesetzt werden können, hängt davon ab, wie schnell die Transporte vonstatten gehen und die Fahrzeuge zurück im Landkreis sind.

Klinik-Geschäftsführer appelliert an die Bevölkerung

Um eine drohende Überlastung der örtlichen Krankenhäuser zu verhindern, appelliert auch Klinik-Geschäftsführer Jens Kopp an die Bevölkerung, die Abstands- und Hygieneregeln strikt einzuhalten. Wie im gesamten Bundesgebiet, droht auch im Unstrut-Hainich-Kreis vor allem aus dem privaten Bereich eine weitere Ausbreitung des Coronavirus.

