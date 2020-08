Verstärkte Kontrollen im Landkreis Gotha zum Einhalten der Maskenpflicht

Ein Mund- und Nasenschutz ist in Bussen und Bahnen sowie in Geschäften Pflicht.

Aufgrund vermehrter Beschwerden und Hinweisen aus der Bevölkerung intensiviert der Landkreis Gotha ab sofort seine Kontrollen der Maskenpflicht in Fahrzeugen des öffentlichen Personennahverkehrs. Das kündigt die Pressestelle des Landratsamtes an. Nach aktueller Verordnung ist das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Bussen und Bahnen obligatorisch. „Das wird auch über den 30. August hinaus, an dem die aktuelle Rechtsverordnung des Landes endet, voraussichtlich so bleiben“, vermutet der Gothaer Landrat Onno Eckert (SPD). Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.