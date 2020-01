Viel Licht und mehr Diskretion bei der AOK Plus in Leinefelde

Thomas Fabisch, Regional-Geschäftsführer der AOK Plus, und Petra Bodner, Leiterin des Beratungscenters, in den neuen Räumen in der Leinefelder Bahnhofstraße.

Viel freundlicher und offener als die alten Räume wirken die der AOK Plus in Leinefelde nun. Nur ein paar Hausnummern sind die Berater umgezogen und finden sich ab kommenden Donnerstag, 16. Januar, in der Bahnhofstraße 15 wieder. „Wir haben bei der Gestaltung der neuen Räume besonders auf unsere Kundenwünsche Rücksicht genommen“, sagt Thomas Fabisch, Regional-Geschäftsleiter der AOK Plus. So finden sich die Kunden in einem großen, offenen und hellen Raum wieder. Dezentes Grün bestimmt die Wände.

Mit dem neuen Filialkonzept wolle die Krankenversicherung ihre Service- und Beratungsqualität verbessern. „Ein besonderes Augenmerk haben wir auf Diskretion gelegt“, so Thomas Fabisch. „Die hier besprochenen Themen, die ja zum Teil sehr persönlich sind, sind vor allen Dingen schützenswert.“ Also trennen Stellwände die einzelnen Beratungsinseln voneinander und vor allem vom Wartebereich ab. Der verfügt über moderne, aber bequeme und helle Sitzgelegenheiten. „So kann man eine zehnminütige Wartezeit auch angenehm überbrücken“, sagt Petra Bodner, die Leiterin des Beratungscenters. Und mit einer Spielecke ist natürlich auch an die jüngsten Versicherten gedacht. Selbstverständlich darf der grüne Sessel in Form einer Hand nicht fehlen. „Der ist der absolute Renner bei den Kindern“, so Petra Bodner. „Die persönliche Beratung in den Filialen ist und bleibt für uns von großer Bedeutung“, macht Thomas Fabisch klar. „Eine Filiale vor Ort ist den Kunden sehr wichtig – und wir bleiben hier.“ Dass man zweimal im Landkreis vertreten sei – neben Leinefelde auch in Heiligenstadt – sei nicht so selbstverständlich. „Aber wir sind hier in der Region verwurzelt“, betont der Regionalchef. In der Filiale werden vier Kundenberater und zwei Auszubildende arbeiten. Einmal in der Woche wird auf Einladung zum Thema Krankengeld beraten. Und auf noch einen wichtigen Punkt macht Petra Bodner aufmerksam: „Der allergrößte Teil der kundennahen Prozesse wird hier von uns bearbeitet. Das geht ja dann auch schneller.“ Wegen des Umzuges bleiben beide Filialen, die alte und die neue, am 15. Januar geschlossen. Dann werden die Mitarbeiter in der Bahnhofstraße 15 montags von 9 bis 16 Uhr, dienstags und donnerstags von 9 bis 18 Uhr und mittwochs und freitags von 9 bis 14 Uhr zur Verfügung stehen.