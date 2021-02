Corona-Fälle an Dutzenden Thüringer Schulen und Kitas

Mit Stand vom 25. Februar gibt es in Thüringen an 26 Schulen eine oder mehr bestätigte Corona-Infektionen (Symbolbild).

Erfurt. An mehr als 50 Schulen und Kindergärten in Thüringen gibt es derzeit Infektionsfälle. Für Einrichtungen in drei Kreisen steht die Ampel weiter auf Rot.

An knapp 60 Schulen und Kindergärten in Thüringen gibt es Corona-Infektionen. Das geht aus einer Aufstellung des Bildungsministeriums vom Donnerstag hervor. Das Monitoring wurde zum Schuljahresbeginn eingeführt. Während des Lockdowns waren die Meldungen ausgesetzt. Die Aufstellung erfolgt parallel zum regulären Informationsaustausch zwischen Gesundheitsämtern, Land und Robert-Koch-Institut (RKI). Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog