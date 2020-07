Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Vier Menschen sind im Kyffhäuserkreis in Quarantäne

Auf vier ist die Zahl der Corona-Kontaktpersonen im Kyffhäuserkreis gestiegen, teilte das Landratsamt mit. Die Personen hatten in anderen Kreisen jeweils Kontakt zu an Covid-19 Erkrankten und werden nun in häuslicher Quarantäne betreut. Dabei handelt es sich um eine Person im Altkreis Artern aus einem Index-Fall im Kreis Sömmerda sowie um drei Personen im Altkreis Sondershausen aus Index-Fällen im Landkreis Nordhausen und in Frankfurt/Main.

Aktuell gibt es im Kreis keinen Corona-Fall. Seit Beginn der Pandemie Mitte März haben sich 52 Menschen infiziert. Alle sind wieder genesen – ein Großteil bereits seit längerer Zeit. Es gibt keine mit Corona in Zusammenhang stehende Todesfälle im Kyffhäuserkreis.