Vier neue Todesfälle in Erfurt im Zusammenhang mit Coronavirus

Erfurt. Das Gesundheitsamt in Erfurt meldet am Mittwochvormittag vier weitere Todesfälle und 96 Neuinfektionen im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Vier weitere Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 wurden in Erfurt registriert, meldet das Gesundheitsamt Erfurt am Mittwochmorgen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Die 7-Tage-Inzidenz ist angestiegen und liegt bei 197,2 (Vortag 192,1). 96 Neuinfektionen mit dem Coronavirus haben PCR-Tests seit dem Vortag ergeben. Seit Pandemiebeginn wurden in Erfurt insgesamt 7006 Personen positiv getestet.

Die Zahl der als genesen geltenden Menschen ist um 108 auf 6181 gestiegen. 235 Personen sind bislang verstorben. Damit gibt es in Erfurt aktuell 590 nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

