Vier Neuinfektionen in Erfurt gemeldet

Erfurt. Nur vier Neuinfektionen wurden in Erfurt am Montag gemeldet. Zum Jahreswechsel wurde aber weniger getestet, ausgewertet und gemeldet.

Vier Neuinfektionen in Erfurt sind im Vergleich zum Sonntag am Montagmorgen bis 8 Uhr in Erfurt gemeldet worden. Damit wurden in Erfurt insgesamt 3052 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Die 7-Tage-Inzidenz, das ist der Wert der vergangenen sieben Tage auf 100.000 Einwohner bezogen, liegt bei 145,3.

Die Zahl der als genesen Geltenden ist um 65 auf 2230 gestiegen. 67 Patienten sind verstorben. In Erfurt gibt es 755 aktive nachgewiesene Infektionen mit dem Coronavirus.

