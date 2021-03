Vor einem Jahr: Neustadt wird abgeriegelt

Neustadt. Neustadt am Rennsteig war 2020 eine der ersten Gemeinden, die unter Quarantäne gestellt wurde. Wir erinnern an die Umstände.

Es war ein kühler Sonntagabend, als Ilm-Kreis-Landrätin Petra Enders (Die Linke) und Großbreitenbachs Bürgermeister Peter Grimm (SPD) am 22. März 2020 fröstelnd an der Neustädter Tankstelle standen und eine improvisierte Krisenbesprechung abhielten. In der Rennsteiggemeinde waren die Zahlen der Infizierten mit dem bis dato kaum in Deutschland bekannten Corona-Virus derart gestiegen, dass die Beiden über eine Maßnahme sprachen, die zu diesem Zeitpunkt bundesweit Neuland war: Einen ganzen Ort unter Quarantäne zu stellen. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Live-Blog