Vortrag in Heiligenstadt: Behandlung bei Beschwerden der Prostata

Auch in diesem Jahr führt das Eichsfeld-Klinikum die beliebte Vortragsreihe „Gesundheitsdialog“ fort – vielfältige Themen stehen auf dem Programm. Aufgrund der Nachfrage finden Veranstaltungen sowohl in Reifenstein als auch in Heiligenstadt statt. Mit dem Titel „Probleme beim Wasserlassen – Prostatabeschwerden erkennen und behandeln“ ist der Vortrag von Toryali Noorzai, leitender Oberarzt Urologie Eichsfeld-Klinikum, an diesem Mittwoch, 22. Januar, um 18 Uhr, im Jugend- und Erwachsenenbildungshaus „Marcel Callo“ in Heiligenstadt überschrieben.

Die Prostata ist eine kleine, etwa kastaniengroße Drüse unter der Blase, die mit zunehmendem Alter größer wird und Beschwerden verursachen kann. Prostatabeschwerden können die Lebensqualität stark beeinträchtigen – zum Beispiel durch Harndrang und häufiges Wasserlassen. Toryali Noorzai weiß, dass viele Männer – vor allem über 50 Jahre – von der gutartig vergrößerten Prostata betroffen sind und es dennoch ein Tabuthema ist. Wenn die Prostata wächst und wächst – der Urologe gibt beim nächsten Gesundheitsdialog einen Überblick über die Ursachen und Symptome. Noorzai betont dabei: „Welche Behandlung bei einer gutartig vergrößerten Prostata infrage kommt, hängt davon ab, wie stark die Beschwerden sind und wie sehr diese den Alltag stören.“ Je nach Ausprägung stehen dann im Eichsfeld-Klinikum verschiedene Behandlungsoptionen zur Verfügung.