Vortrag und Eintrag ins Goldene Buch

Die Stadt Dingelstädt ist derzeit dabei, ein Gesundheitsnetzwerk aufzubauen. Das sei bislang einzigartig in Thüringen, bestätigt Verwaltungsleiter Michael Groß. Für dieses Projekt konnte Prof. Dr. med. Jutta Hübner gewonnen werden. Sie hat bereits an der Unstrut medizinische Vorträge in Vorbereitung dieses Projektes gehalten. Nun sind alle Interessierten am Donnerstag, 9. Januar, um 18 Uhr in den Bürgersaal im Dingelstädter Bürgerhaus zum Startvortrag des Projektes eingeladen. Es geht hierbei um das Thema „Welchen Einfluss hat die Ernährung auf die Gesundheit – von Fakten und Mythen und warum beides so schwer auseinanderzuhalten ist“. Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung des Gesundheitsnetzwerkes im vergangenen Oktober möchte die Stadt Dingelstädt gern an den Erfolg anknüpfen, heißt es aus dem Rathaus. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger der Landgemeinde Dingelstädt und des Eichsfeldes sind hierzu eingeladen. Vor dem Vortrag soll sich Jutta Hübner in das Goldene Buch der Stadt Dingelstädt eintragen.