Bendeleben. Heike Kern bietet vier Rundgänge in Bendeleben im Juli und August an. Die Teilnehmer erfahren viel Wissenswertes.

Wanderungen mit der Kräuterfrau in Bendeleben

Die beliebten Kräuterwanderungen mit Heike Kern sind wieder möglich. Die Kräuterfrau vom Kyffhäuser lädt zu vier Terminen im Natur- und Landschaftspark von Bendeleben ein und bittet um rechtzeitige und verbindliche Anmeldung, da die Teilnehmerzahl pro Wanderung auf neun Personen begrenzt ist.

Heike Kern erklärt den Teilnehmern, wie sie über das ganze Jahr ihre Gesundheit mit Wildkräutern stärken können und warum sie das überhaupt tun sollten. Auch erklärt sie, wie man Wildkräuter bei Erkrankungen einsetzten und wie man Erkrankungen mit Wildkräutern vorbeugen kann.

Es gibt viele wertvolle Informationen, die zeigen, dass man seine Gesundheit jederzeit unterstützen und fördern kann. Es wird hinsichtlich der Coronabedingungen eine Teilnehmerliste geben, und festes Schuhwerk ist zur Wanderung angebracht. Außerdem soll jeder Teilnehmer eine Tasse mit weißer Innenauskleidung mitbringen.

Die Termine sind am 25. Juli sowie am 1., 15., und 22. August. Los geht es jeweils um 10 Uhr am Seniorenwohnheim in Bendeleben. Der Teilnahmebeitrag liegt bei 9 Euro pro Person.

Anmeldung: telefonisch, per SMS oder WhatsApp unter: 0170/3146631