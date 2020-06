Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wasserflaschen ersetzen Hanteln in Leinefelde-Worbis

„RehaSport online ? Das ist nichts für uns und unsere Teilnehmer“, so dachte Katrin Roth, Fachsportlehrerin für Fitness und Gesundheit und Vorsitzende des Gesundheits-Sportvereins Leinefelde-Worbis, noch vor einigen Wochen. „Doch als am 17. März der Kursbetrieb eingestellt werden musste, mussten auch wir neue Wege gehen, um unsere fast 1000 Kursteilnehmer in Bewegung zu halten.“

Neue Wege für die Bewegung

Nachdem das Team von den Krankenkassen das Ok bekommen hatte, stürzte es sich in die Arbeit. Viel Zeit wurde in das Projekt „RehaSport Zuhause“ investiert, um den Rehasportlern und -sportlerinnen eine Möglichkeit zu geben, ihren gewohnten Rehasport online durchzuführen. „Uns ist es wichtig, den Kontakt mit unseren Kursteilnehmern auch in dieser Zeit zu bewahren, sie dauerhaft in Bewegung zu halten. Denn nach wie vor ist es unsere körperliche Bewegung, die nicht nur unser Herz- Kreislauf- und Skelettsystem, sondern auch unser Immunsystem fit hält.“

Trainieren mit allem, was es im Haushalt gibt

Natürlich sei zu Hause kein Wassersport möglich, und auch habe nicht jeder eine Fitnessausrüstung zu Hause. „Aber die ist auch gar nicht nötig. Wir trainieren mit unseren Teilnehmern mit allem, was ihnen in ihrem Haushalt zur Verfügung steht.“ Wasserflaschen werden zum Beispiel zum Hantelersatz, ein Besen wird kurzerhand zur Hantelstange.

Kurse werden ins Freie verlegt

„Dank ihrer jahrelangen Erfahrung sind unsere Kursleiter sehr erfinderisch. Sobald die Behörden den Startschuss geben, werden wir unsere Kurse in die freie Natur verlagern“, erzählt Roth. Dies habe man schließlich in den Sommermonaten der vergangenen Jahre auch regelmäßig getan. „Im Freien kann der notwendige Sicherheitsabstand für alle Teilnehmer von Jung bis Alt immer gewahrt bleiben.“

Alle Kursteilnehmer sollen sich melden

µFür all ihre Teilnehmer hat Katrin Roth bereits bei den Krankenkassen eine Verlängerung ihrer ärztlichen Verordnung beantragt. „Auch hier gab es schon grünes Licht. Unser größter Stolperstein ist, dass wir leider nicht alle Teilnehmer per E-Mail erreichen, somit nicht zum Online- Rehasport einladen konnten. Und auch unsere regelmäßigen Updates zum Thema können wir nicht zustellen.“ Darum bittet Katrin Roth alle, sich zu meldn.

E-Mail: gesundheitssportverein@yahoo.com, Telefon 03605/542338 tagsüber