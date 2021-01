20 Tote in Senioreneinrichtung – Stadt Weimar appelliert an Heime

In der Azurit-Senioreneinrichtung Weimarblick sind bis Dienstagmittag 20 der insgesamt 94 betagten Bewohner im Zusammenhang mit dem Coronavirus verstorben. Betroffen von Infektionen seien alle Wohnbereiche der Einrichtung. Darüber informierte die Stadtverwaltung. Das Haus werde daher seit Heiligabend als komplett infektiös eingestuft, sagte Peggy Graziano vom städtischen Gesundheitsamt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

„Das tut weh, und man fragt sich, wie so etwas passieren kann“, kommentierte Oberbürgermeister Peter Kleine die gehäuften Todesfälle, ohne dass der Einrichtungsleitung konkret Vorwürfe gemacht werden könnten.

Bei einem ersten Abstrich waren 63 Bewohner sowie 16 Mitarbeiter der Einrichtung positiv auf das Virus getestet worden, bei einer weiteren Testeinheit zwischen den Feiertagen nur 11 Bewohner negativ, erinnerte Peggy Graziano.

Überdurchschnittliche Häufung an Todesfällen nicht zu erklären

Die überdurchschnittliche Häufung an Todesfällen in der Einrichtung sei nicht zu erklären, betonte die Amtsärztin Isabelle Oberbeck. Sie verwies aber darauf, dass in Einzelfällen Patientenverfügungen eine Rolle gespielt hätten. Wenn Infizierte beispielsweise schriftlich eine Beatmung abgelehnt hätten, sei in Absprache mit den Angehörigen auf die Einweisung in ein Klinikum verzichtet worden. Die Senioreneinrichtung war zwischenzeitlich von Ehrenamtlichen des Katastrophenschutzzuges bei der Pflege unterstützt worden (unsere Zeitung berichtete), zurzeit sind dort noch Kräfte der Bundeswehr im Einsatz.

Stadt verfügt strengere Schutzvorkehrungen in Seniorenheimen

Vor dem Hintergrund der Todesfälle im Weimarblick hatte die Stadt zum 5. Januar strenge Schutzvorkehrungen in den Senioreneinrichtungen verfügt, wie sie demnächst landesweit gelten sollen. So ist pro Bewohner nur noch ein Besucher für eine Stunde am Tag zulässig. Vor Ort ist ein negativer Corona-Schnelltest für den Zugang notwendig, zudem für Gäste das Tragen einer FFP2-Maske verpflichtend. Unterstützend für die Maßnahmen hatte die Stadt 25.000 Stück für Besucher bestellt, die nicht über FFP2-Masken verfügen. Die Lieferung war aber bis Mittwochmittag noch nicht eingetroffen. Darüber hinaus informierte die Verwaltung in einem Schreiben alle Heimleitungen in der Stadt über die neue Allgemeinverfügung und ihre Hintergründe.

Oberbürgermeister Peter Kleine und Bürgermeister Ralf Kirsten, zugleich Leiter des Krisenstabes, riefen die Heimleitungen, Mitarbeitenden und Besuchenden auf, dringend die nötigen und vom Gesundheitsamt vorgegebenen Schutzmaßnahmen einzuhalten, um weitere Virus-Einschleppungen zu verhindern.