Im Festsaal am Herderplatz 14 stellten Amtsärztin Isabelle Oberbeck, OB Peter Kleine, Bürgermeister Ralf Kirsten und Prof. Dr. Reinhard Fünfstück (von links) das Weimarer Modell vor.

Weimar. Weimars Oberbürgermeister will mit der Corona-Strategie „Lockern, Testen, Impfen“ aus dem Lockdown

Die neue Weimarer Corona-Strategie gibt nicht das Signal „Entwarnung“. Darauf hat Weimars Amtsärztin Isabelle Oberbeck mit Nachdruck hingewiesen, als die Stadt am Mittwoch ihre Pläne erläuterte. Oberbürgermeister Peter Kleine will eine Modellklausel nutzen, die in der nächsten Corona-Verordnung des Landes enthalten sein soll.