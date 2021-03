Weimar wieder unter 50er-Inzidenz

Mit fünf Corona-Neuinfektionen bis Montagmittag begann Weimar die Woche. Das sind exakt so viele wie vor einer Woche. Dagegen wurden dem Gesundheitsamt Weimarer Land bis zum Mittag sieben neue Infektionen bestätigt. Vor Wochenfrist war es nur eine Neuerkrankung. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.

In der Region gibt es damit aktuell 254 Infizierte. 70 Personen sind in der Stadt positiv auf das Virus getestet worden und 184 im Kreis. Stationär in Kliniken behandelt wurde am Montag nur noch ein Patient aus der Stadt Weimar, allerdings neun Patienten aus dem Landkreis Weimarer Land.

Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen lag in Weimar bei 49,06 je 100.000 Einwohner (Vortag 50,59). Das Weimarer Land wies einen Inzidenzwert von 112,0 je 100.000 Einwohner (Vortag 104,7) aus.

Insgesamt 19 Personen konnten am Montag in Weimar aus der Quarantäne entlassen werden. 218 Weimarer mussten sich noch in häuslicher Isolation aufhalten.

Im Weimarer Land änderte sich die Zahl der 351 Kontaktpersonen in Quarantäne im Vergleich zum Sonntag nicht. Zudem befanden sich im Kreis 80 Reiserückkehrer aus Risikogebieten in häuslicher Absonderung.