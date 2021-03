Weimar will nun am 22. März öffnen

Eine Öffnung von Geschäften, Galerien und Museen kann in Weimar am 15. März noch nicht erfolgen. Das hat auch die Stadtverwaltung jetzt bestätigt. Neues Ziel ist der 22. März. Alle aktuellen Infos zur Lage in Thüringen im Corona-Liveblog.