Weimarer Land: Auf und Ab auf niedrigem Niveau

Weimar. Die Corona-Zahlen aus Weimar und aus dem Landkreis am Wochenende

Mit zwei aktuellen Infektionen im Weimarer Land und drei in Weimar kommt die Region nahezu unverändert aus dem Wochenende. Allerdings wurde im Weimarer Land eine Person als genesen eingestuft und eine Neuinfektion bestätigt. Zudem wurde am Sonnabend ein corona-positives Testergebnis aus Bad Berka gemeldet, das am Sonntag korrigiert und aus der Statistik genommen wurde. Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner lag in Weimar bei 3,07 und im Weimarer Land bei 2,4.