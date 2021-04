Weimars Inzidenz steigt über 150

Sechs positive Schnelltests, die am Montag in Weimars Testzentren registriert wurden, werden derzeit durch PCR-Untersuchungen überprüft.

Weimar. Die Stadt Weimar hatte von Montag zu Dienstag im Zusammenhang mit Corona einen weiteren Toten zu beklagen.

Corona hat in Weimar erneut ein Todesopfer gefordert. Die Zahl der Menschen, die hier seit Ausbruch der Pandemie an oder mit dem Virus starben, erhöhte sich auf 97. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Das städtische Gesundheitsamt registrierte von Montag zu Dienstag vier Neuinfektionen. Trotz dieser eher geringen Zahl liegt Weimars Sieben-Tage-Inzidenzwert inzwischen bei 154,84 – merklich höher als noch am Wochenende. Der Grund: Am Montag übermittelte die Stadt den Wert versehentlich fehlerhaft. Zu Wochenbeginn habe er sich bereits bei 153 und nicht wie angegeben bei 133 bewegt.

Dass er weiter steigt, ist anzunehmen. Von den 687 Tests, die am Montag in Weimars Schnelltestzentren stattfanden, fielen sechs positiv aus. Das Ergebnis der überprüfenden PCR-Tests stand am Dienstagmorgen noch aus. Da fünf weitere Weimarer als genesen eingestuft wurden, gelten aktuell 172 Menschen in der Stadt als infiziert. Sieben von ihnen, einer mehr als zu Wochenbeginn, müssen im Krankenhaus behandelt werden.

Im Kreis Weimarer Land sank der Inzidenzwert gegenüber Montag leicht von 272,7 auf 266,6. Acht Neuinfektionen wurden hier bei Tests erkannt, 35 Menschen als genesen eingestuft. Damit sind derzeit 432 Infizierte im Landkreis amtlich, 20 von ihnen brauchen stationäre Behandlung.