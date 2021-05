Weiterer Todesfall nach Corona-Infektion im Weimarer Land

Weimarer Land. 93 Neuinfektionen im Weimarer Land in einer Woche ergeben eine Sieben-Tage-Inzidenz von 113,2.

Die Zahl der Todesopfer während der Corona-Pandemie im Weimarer Land ist am Mittwoch um einen Fall auf 76 gestiegen. Wie aus den aktuellen Zahlen des Landratsamtes hervorgeht, sind außerdem 20 Neuinfektionen festgestellt worden.

Corona-Blog: Oberlandesgericht hebt Masken-Beschluss von Weimarer Richter auf – Erste Öffnungen in Thüringen

Aktuell sind 375 Personen aktiv mit dem Coronavirus infiziert. 27 von ihnen benötigen eine stationäre Behandlung – einer mehr als am Vortag. Von allen aktiven Fällen leben 111 Personen im Raum Apolda, 50 in der Region um Bad Sulza und 34 in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße.

Die 93 Neuinfektionen der letzten Woche entsprechen einer 7-Tage-Inzidenz von 113,2. Als Kontaktpersonen in Quarantäne befinden sich 870 Personen, 26 weitere sind als Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.