Weiterer Corona-Todesfall im Kyffhäuserkreis

Artern. Am Samstag meldete das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises den insgesamt 116. Todesfall seit Beginn der Pandemie.

32 Neu-Infektionen mit Corona binnen 24 Stunden weist die Statistik des Gesundheitsamtes am Samstag für den Kyffhäuserkreis aus. 323 Menschen mit einer bestätigten Sars-CoV-2-Infektion betreut das Gesundheitsamt derzeit. Zudem befinden sich 392 Kontaktpersonen in Quarantäne. Die Sieben-Tage-Inzidenz (Zahl der Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen) ist wieder über 150 und zwar auf 156,3 gestiegen. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

Wegen einer schweren Covid-19-Erkrankung müssen aktuell 14 Menschen in Krankenhäusern stationär behandelt werden. Ein weiterer Mensch ist zudem an oder mit Corona gestorben. Seit November ist es bereits der 116. Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.