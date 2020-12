Weiterer Todesfall in Wartburg-Region - 50 Freiwillige unterstützen Gesundheitsamt

In der Wartburgregion ist Heiligabend eine weitere Person im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Insgesamt liegt laut Robert-Koch-Institut (RKI) die Zahl der Verstorbenen in der Wartburgregion nun bei 24 (17 im Wartburgkreis und 7 in der Stadt Eisenach).

Auch bei den Neuinfektionen gehen die Zahlen nach oben. Im Wartburgkreis gab es in den vergangenen sieben Tagen 447 neue Fälle, daraus ergibt sich ein Inzidenzwert (Neuinfektionen in 7 Tagen auf 100.000 Einwohner) von 375,7. Für Eisenach vermeldet das RKI 138 neue Fälle in den vergangenen 7 Tagen, daraus folgt ein Inzidenzwert von 326,6.

50 Freiwillige unterstützen das Gesundheitsamt

Zur Entlastung des Gesundheitsamtes über die Weihnachtsfeiertage haben sich über 50 Freiwillige für den Dienst in der Kontaktnachverfolgung gemeldet. Mit dabei sind Kräfte der Feuerwehren aus Vacha, Bad Salzungen, Dietlas und Unterbreizbach sowie Mitglieder des Kriseninterventionsteams, des DRK-Kreisverbandes Bad Salzungen und der DRK-Bergwacht Ruhla.

Überdies stehen weitere Mitarbeiter des Landratsamtes aus unterschiedlichen anderen Abteilungen aus Bad Salzungen und Eisenach den Kolleginnen und Kollegen des Gesundheitsamtes zur Seite. Landrat Reinhard Krebs (CDU): „Es tut gut sehen, dass wir mit diesem besonderen Einsatz mit viele freiwilligen Helfern die Feiertage absichern und das Gesundheitsamt ein wenig entlasten können.“