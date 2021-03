Apothekerin Franziska Zöllner verweist aufs Corona-Schnelltest-Zentrum in der Glocken-Apotheke in Apolda.

Weiteres Testzentrum eröffnet in Apolda

Mit der Glockenapotheke in Apolda gibt es mit Start am Montag, dem 22. März, ein weiteres Corona-Schnelltest-Zentrum in der Kreisstadt.