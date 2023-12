Welt-Aids-Tag in Erfurt: Betroffener verrät, was viele über HIV nicht wissen

Erfurt. Am 1. Dezember ist Welt-Aids-Tag. Der Erfurter Ralf Richter ist selbst HIV-positiv. Diesen Fakt über die Krankheit kennt kaum jemand.

Am 1. Dezember findet jährlich der Welt-Aids-Tag statt. Dieser soll auf die Situation der Betroffenen aufmerksam machen und zur Aufklärung und Prävention in der Bevölkerung beitragen. In Erfurt sind am Aktionstag zwar keine öffentlichen Veranstaltungen geplant. Es startet aber die Kampagne „Leben mit HIV. Anders als du denkst?“. Denn nach wie vor ranken sich zahlreiche Mythen um die Immunschwäche-Krankheit.

Gute Behandlungsmöglichkeiten heutzutage

In Erfurt leben derzeit etwa 600 Menschen mit dem Virus, in Deutschland sind es etwa 91.000. „Heutzutage können Menschen mit einer Therapie gut und lange leben“ sagt Ralf Richter, Vorsitzender der Thüringer Aids-Hilfe. Er selbst ist seit 1996 HIV-positiv und musste in seinem Leben bereits die Erfahrung machen, dass das Wissen der Bevölkerung über das Virus sich nicht so schnell entwickelt hat, wie die Medizin.

Vielen Menschen sei nicht bewusst, dass das Virus spätestens drei Monate nach Therapiebeginn nicht mehr übertragen werden könne – selbst bei ungeschütztem Geschlechtsverkehr.

Testen als wichtige Präventionsmaßnahme

Eine wichtige Maßnahme zur Eindämmung von HIV stellt das regelmäßige Testen dar, die allgemeine Empfehlung lautet mindestens einmal jährlich. Ralf Richter würde sich wünschen, dass besonders mobile Teststationen zum Einsatz kommen, denn dort wären die Hemmungen geringer als bei den stationären. Dafür fehlten allerdings die finanziellen Mittel.