Wieder drei Todesfälle im Kreis Gotha

Gotha. Auch wenn der Inzidenzwert – er zeigt die Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage an - weiter auf 167,5 gesunken ist, könne im Landkreis Gotha nicht von Entspannung geredet werden. Davon sei man weit entfernt, signalisierte kürzlich das Gesundheitsamt. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

So wurden innerhalb von 24 Stunden 58 weitere Personen gemeldet, die sich mit Corona infiziert haben. Laut Robert-Koch-Institut liegt die Gesamtzahl der bislang positiv getesteten Personen nun bei 2260. Davon sind zum heutigen Tag 482 Personen an Covid-19 erkrankt. Das sind 61 Personen weniger als noch am Vortag.

Von den Erkrankten müssen 82 Personen – drei mehr als am Montag – stationär mit schweren Krankheitsverläufen in Krankenhäusern behandelt werden. Mittlerweile stieg die Zahl der intensivmedizinisch betreuten Personen auf 14.

1704 Menschen (+ 116) sind wieder genesen. Allerdings ist die Zahl der Todesfälle auf 74 Personen (+3) gegenüber dem Vortag gestiegen.