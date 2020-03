Das Team der Intensivstation 2 des Nordhäuser Südharz-Klinikums beteiligt sich an einer bundesweiten Aktion des Pflegepersonals an Krankenhäusern. Diese zielt darauf ab, dass die Bürger zu Hause bleiben.

Nordhausen. Das Pflegepersonal am Nordhäuser Südharz-Klinikum will mit einem Aufruf auf die Gefahren des Coronavirus für das Gesundheitssystem aufmerksam machen.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Wir bleiben für euch da“ – Appell des Südharz-Klinikums

Unter dem Motto „Wir bleiben für euch da“ appelliert derzeit bundesweit Pflegepersonal, nur für die notwendigsten Dinge das Haus zu verlassen, um die Corona-Krise einzudämmen. Auch das Team der Intensivstation 2 im Südharz-Klinikum in Nordhausen beteiligte sich jetzt an der viralen Aktion mit diesem Bild und dem Spruch: „Wir bleiben für Euch da. Bitte bleibt Ihr deshalb für uns zu Hause. Eure Gesundheit liegt uns am Herzen.“

Ausgelöst hatte diesen Trend wohl eine Krankenschwester aus Österreich, heißt es in mehreren Medien übereinstimmend über ihren Aufruf, mit sozialer Distanz den Infiziertenzahlen keinen Vorschub zu leisten und das Gesundheitssystem nicht kollabieren zu lassen.

Mit dem eindringlichen Appell richten sich immer mehr Pflegekräfte, Ärzte und Rettungsdienstmitarbeiter in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram und Twitter an die Bevölkerung und werben für Solidarität. Mittlerweile haben sich auch andere Berufsgruppen angeschlossen: Feuerwehrleute, Rettungsdienstmitarbeiter, Polizisten oder Mitarbeiter der Ordnungsdienste.

Ihr wollt euch beteiligen und ebenfalls ein Zeichen der Solidarität setzen? Dann postet uns eure Bilder mit euren selbstgebastelten Schildern auf unserer Facebook-Seite von Thüringer Allgemeine Nordhausen.

Alle aktuellen Infos zur Corona-Epidemie gibt es auch im kostenlosen Corona-Liveblog.