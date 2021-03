Wochenstart im Weimarer Land ohne Neuerkrankungen

Mit einer erfreulichen Nachricht kann das Gesundheitsamt des Kreises zum Wochenstart fürs Weimarer Land aufwarten. So gibt es keine Neuerkrankung zu vermelden. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Liveblog

Innerhalb der vergangenen sieben Tage wurden 94 Neuerkrankungen registriert, die Inzidenz liegt bei 114,4. Aktiv krank sind 232 Personen, in stationärer Behandlung 21. 46 Personen verstarben bisher mit oder an Corona. 359 Kontaktpersonen sind in Quarantäne, 141 Reiserückkehrer in häuslicher Isolation.