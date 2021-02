Wochenwert der Infektionen wieder leicht gesungen - Thüringen hat dennoch weiterhin die höchste Marke

Trotz einer momentan sinkenden Zahl von Neuinfektionen mit dem Coronavirus ist Thüringen nach wie vor das Bundesland mit dem höchsten Wochenwert von Ansteckungen je 100.000 Einwohner. Wie das Gesundheitsministerium in Erfurt mitteilte, lag der Sieben-Tage-Wert am Dienstag bei 156,6. Von Montag auf Dienstag wurden den Angaben zufolge 229 neue Fälle registriert, damit stieg die Gesamtzahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Sars-CoV-2-Virus auf 66.272 (Stand: 2.2., 13.30 Uhr). Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

