Yoga, Tanz und Fitness im Park in Neudietendorf

In die zweite Runde geht an diesem Mittwoch, 10. Juni, 18 Uhr, das Projekt „Bewegung im Park“ des Krügervereins Neudietendorf. Marie-Luise Kersten instruiert Yoga im Krügerpark. Gefördert durch „Landkultur“, ein Programm des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung, bietet der Verein die Treffen jeden Mittwoch an. Die Teilnahme ist kostenlos. Es ist keine Anmeldung erforderlich. Ab 24. Juni steht statt Yoga Fitness und Tanz auf dem Programm, angeleitet von Michael Möller.

Auf achtsame Bewegung setzt der Krügerverein mit „Einfach klettern“, einem Ausflug in die Kletterhalle Nordwand in Erfurt am Dienstag, 23. Juni. Durch Landkultur werden Teilnahme und Ausleihegebühren gefördert. Eine schnelle Anmeldung bis spätestens 19. Juni ist ratsam, denn die Teilnehmerzahl ist auf sechs Personen begrenzt. Stattfinden soll auch das „Kulturlabor 2020“, eine Sommerakademie des Krügervereins für Jugendliche von zehn bis 13 Jahren vom 20. bis 24. Juli. Über eventuell wieder frei gewordenen Plätze informiert Christin Merten.

www.kruegerverein.de.