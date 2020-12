Erfurt Die Zahl der an oder mit einer Corona-Infektion gestorbenen Menschen in Thüringen ist auf über 900 gestiegen.

Zahl der an oder mit Corona Gestorbenen steigt in Thüringen auf über 900

In Thüringen sind mittlerweile über 900 Menschen am oder mit dem Coronvirus gestorben. Seit Montag seien 71 Todesfälle mehr gemeldet worden, so dass die Gesamtzahl nun bei 911 liegt, wie die Staatskanzlei am Dienstag mitteilte. Als Grund für die hohe Anzahl der Verstorbenen im Vergleich zum Vortag wurde ein durch die Weihnachtsfeiertage bedingter Meldeverzug genannt.

Die Zahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen im Land stieg um 544 auf derzeit insgesamt 39.644. Innerhalb der vergangenen Woche hätten sich 273,6 Menschen je 100.000 Einwohner neu infiziert. Weil über die Feiertage weniger Menschen zum Arzt gegangen sind und weniger getestet wurde, könnten diese Zahlen jedoch noch unvollständig sein.

Wie die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin berichtete, werden aktuell 211 Covid-19-Patienten auf den Intensivstationen des Landes behandelt. 109 müssen diesen Angaben nach künstlich beatmet werden. Als wieder genesen gelten Schätzungen zufolge 27.340 Thüringer.

Passend zum Thema