Apolda. Das Landratsamt in Apolda meldete am Sonntagnachmittag 53 Krankheitsfälle, von denen 6 in stationärer Behandlung sind.

15 Fälle in Pflegeheim: Zahl der Corona-Erkrankten im Weimarer Land steigt

Die Zahl der Corona-Erkrankungen im Kreis Weimarer Land steigt weiter an. Nachdem das Landratsamt am Samstag 42 Krankheitsfälle meldete, stieg die Zahl bis Sonntagnachmittag auf 53 an. 45 davon 24 männlich, 21 weiblich) sind aktuell noch erkrankt, 8 werden als genesen eingestuft. Das Alten- und Pflegeheim Ettersburg, wo am Freitag noch je zwei Pflegerinnen und Bewohner positiv auf das Virus getestet wurden, vermeldet inzwischen 15 erkrankte Bewohner. Drei von ihnen befanden sich in stationärer Behandlung, insgesamt stieg die Zahl der in Kliniken Aufgenommenen von vier auf sechs. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

