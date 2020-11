Zahl der Coronafälle im Kreis Gotha wieder im Anstieg

Kreis Gotha. 15 Personen mehr als am Vortag vermeldete das Robert-Koch-Institut an bislang positiv getesteten Personen im Landkreis Gotha. Die Gesamtzahl stieg damit auf 544 Personen. 76 Menschen sind an Covid-19 erkrankt.

