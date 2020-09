Die Zahl der positiv auf das Coronavirus getesteten Menschen fällt aktuell in der Wartburgregion wieder.

Wartburgkreis. Innerhalb von 24 Stunden sind sechs Menschen genesen und ist kein neuer Coronafall in der Wartburgregion dazu gekommen.

Zahl der Infizierten geht in der Wartburgregion zurück

Die Zahl der aktuell mit dem Coronavirus Infizierten ist im Vergleich zu Montag deutlich zurückgegangen. Fünf Menschen im Wartburgkreis und einer in der Stadt Eisenach sind wieder genesen. Damit sind mit Stand von Dienstagmittag 21 Menschen im Wartburgkreis und drei in der Stadt Eisenach an Covid 19 erkrankt. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.