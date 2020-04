Wartburgregion. Ein Fall mehr als am Vortrag in der Wartburgregion.

Zahl der Infizierten steigt auf 58

Zum Stand 27. April 14.50 Uhr hat sich die Zahl der nachgewiesen mit dem Corona-Virus infizierten Menschen in Stadt Eisenach und Wartburgkreis im Vergleich zum Vortag um einen weiteren Fall auf 58 erhöht. In der Stadt bleibt es unverändert bei 18 Fällen, im Wartburgkreis sind es nun 40 (Vortag: 39). Dies teilt das zuständige Gesundheitsamt mit. 37 Menschen gelten als genesen. In Stadt und Kreis leben etwa 170.000 Menschen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

