14 Tage Quarantäne trotz negativem Test – Bürgermeisters von Zimmernsupra kritisiert Vorgehen

Zimmernsupra. Bürgermeister Hilke aus Zimmernsupra ist außer sich und kritisiert die Anordnungen des Landratsamtes. Was er in der verordneten Klausur erlebt hat, entrüstet ihn.

Enrico Hilke ist außer sich. Der parteilose Bürgermeister von Zimmernsupra war zwei Wochen in Quarantäne. Was er in der verordneten Klausur erlebt hat, entrüstet ihn. Die Folgen des Kontakts zu einem nachweislich Covid-19-Infizierten bringen ihn auf. Am Samstag, 12. September, hatte Kreis-Amtsärztin Andrea Lein den Bestatter in Kenntnis gesetzt, dass er nun nicht mehr außer Haus dürfe. Seine Frau und Tochter, die nicht in die Nähe des Infizierten gekommen waren, konnten sich hingegen frei bewegen. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.