Erfurt. Wenn die Corona-Inzidenz weiter sinkt, will Andreas Bausewein den Menschen „ein paar schöne Dinge anbieten“. Das könnte dann wieder öffnen.

Zoo und Friseure: Erfurter OB stellt Lockerungen in Aussicht

Erstmals seit Beginn des Winter-Lockdowns im November hat Erfurts Oberbürgermeister Andreas Bausewein (SPD) Lockerungen bei den Corona-Maßnahmen in Aussicht gestellt. Dabei denkt er zum Beispiel an den Zoo, aber auch an Friseurgeschäfte. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.