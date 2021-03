Zum Montag fünf Corona-Neuerkrankungen im Weimarer Land

Fünf Corona-Neuerkrankungen meldet das Gesundheitsamt mit Stand Montag, 10 Uhr. Aktivkrank sind 192 Personen. Innerhalb von sieben Tagen gab’s 99 Neuerkrankungen, womit der Inzidenzwert bei 120,5 liegt. Alle aktuellen Entwicklungen im Corona-Live-Blog

174 Kontaktpersonen sind nun in Quarantäne, 115 Reiserückkehrer sind in häuslicher Absonderung. Weiterhin in stationärer Behandlung sind drei Bürger, 55 verstarben an oder mit Corona bisher. 2724 Krankheitsfälle wurden bisher registriert. 2477 Personen gelten als genesen.