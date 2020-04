Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Zuwachs um fünf Infektionen in Stadt und Kreis

Um fünf gestiegen ist nach Angaben der beiden Gesundheitsämter die Zahl der aktuellen Corona-Infektionen in der Region um Weimar. Gründonnerstag gab es in Weimar (+3) und im Weimarer Land (+2) jeweils 45 Infizierte. 21 von ihnen befanden sich in stationärer Behandlung, 20 gelten als genesen (9 Stadt, 11 Kreis), eine Person ist verstorben. Seit Beginn der Pandemie wurden in Weimar 54 Corona-Infektionen durch Labortests bestätigt, im Weimarer Land 57.

Vor den Ostertagen sind in Weimar 619 Personen in Quarantäne und 788 aus dieser entlassen.

Im Weimarer Land befinden sich derzeit 406 Menschen in häuslicher Quarantäne, 114 sind aus ihr entlassen. Zudem sind 31 Reiserückkehrer aus Risikogebieten noch in häuslicher Absonderung.

Nach Angaben des Landratsamtes erstrecken sich die Erkrankungen weiterhin über den gesamten Kreis. Betroffen sind Apolda und Ortsteile (4 Fälle), die Landgemeinde Bad Sulza (11), die VG Mellingen (1), die Stadt Blankenhain (4), die Landgemeinde Am Ettersberg (3), die Gemeinde Ettersburg (14 Personen aus dem Alten- und Pflegeheim Ettersburg), die Landgemeinde Grammetal (3), die VG Kranichfeld (1) und die

Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße (4).