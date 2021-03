Zwei neue Schnelltestzentren in Weimar

Ein Schnelltest in der DRK-Teststelle an der Marktstraße 6 in Weimar.

Zwei weitere Schnelltestzentren haben Montag in Weimar geöffnet: Im Mehrgenerationenhaus Weimar-West (Prager Straße, Mo-Fr 15-18 Uhr) und im Bienenmuseum (Oberweimar, Mo-Fr 9-13, 14-18 Uhr, Sa 9-12 Uhr) stehen sie kostenlos und ohne Voranmeldung für die Durchführung von Schnelltests bereit.

Am vergangenen Freitag waren in Weimar 432 Schnelltests durchgeführt worden. 6 davon schlugen positiv an. Das zog für die Getesteten PCR-Abstriche mit Laboruntersuchungen nach sich.

Die Gesundheitsämter in Stadt und Kreis registrierten in den 24 Stunden bis Montagmittag zwei neue Infektionen in Weimar und fünf im Weimarer Land. Damit gab es am Montag 68 (-3) aktuell Infizierte in der Stadt und 192 (+5) im Landkreis. Jeweils drei Patienten aus Stadt und Kreis befanden sich in stationärer Behandlung.

Die 7-Tage-Inzidenz blieb in Weimar unverändert bei 61,32 je 100.000 Einwohner. Im Weimarer Land wurde sie mit 120,5 (Vortag 122,9) ausgewiesen.

In Weimar befanden sich am Montag 339 (+10) Personen in Quarantäne. Im Weimarer Land waren 174 Kontaktpersonen in Quarantäne und 115 Reiserückkehrer in häuslicher Absonderung.