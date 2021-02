Zwei Corona-Neuinfektionen an Weimarer Schulen

Weimar. Die Kontaktpersonen in den Klassen und unter Lehrkräften müssen in Quarantäne.

Fünf Neuinfektionen in Weimar und fünfzehn im Weimarer Land - das registrierten die Gesundheitsämter der Region in den 24 Stunden bis Samstagmittag. In Weimar traten zwei der neuen Infektionen in Schulen auf. Alle Infos zur Corona-Lage in Thüringen in unserem Live-Blog.

Die Fälle im Berufsbildungszentrum und in der Falk-Grundschule ziehen zahlreiche Quarantänefälle nach sich. Im Landkreis war bereits Ende der Woche die Grundschule Pfiffelbach von einer Neuinfektion betroffen.





Weiterer Todesfall im Weimarer Land

Das Weimarer Land beklagt erneut einen Todesfall durch oder mit Corona. 19 Patienten aus dem Landkreis sind weiterhin in stationärer Behandlung. Weimar meldet weiterhin nur zwei Corona-Patienten in Kliniken.

Insgesamt gibt es in der Stadt 86 (-2) aktiv Infizierte. Im Landkreis waren es 219 (+8).

Die 7-Tage-Inzidenz je 100.000 Einwohner stieg in Weimar auf 64,39 (Vortag 59,79). Im Weimarer Land sank der Inzidenzwert auf 132,7 (Vortag 146,1).

Mehrere Hundert Menschen in Stadt und Landkreis müssen auch das Wochenende noch in Quarantäne verbringen. In Weimar betrifft das 278 (-10) Personen, im Weimarer Land 359 Kontaktpersonen und 141 Reiserückkehrer aus Risikogebieten.

