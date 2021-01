Zwei weitere Menschen starben an oder mit Corona

Kyffhäuserkreis. Zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion meldet das Gesundheitsamt des Kyffhäuserkreises am Dienstag. Es handele sich dabei um Personen im höheren Alter, die bereits in Krankenhäusern außerhalb des Landkreises wegen einer Covid-19-Erkrankung in Behandlung waren, so Kreissprecher Heinz-Ulrich Thiele. Damit sind bislang insgesamt 31 Menschen im Landkreis an oder mit dem Virus verstorben. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

15 Neuinfektionen wurden am Dienstag außerdem gemeldet. Es handele sich ausschließlich um Einzelfälle, so Thiele. Ein neuer Infektionsbrennpunkt zeichne sich nicht ab. 1180 Einwohner des Kyffhäuserkreises waren oder sind seit Beginn der Pandemie infiziert. Bei 359 Betroffenen ist das Virus derzeit aktiv, 794 Infizierte gelten als genesen, drei mehr als am Vortag. Der Inzidenzwert wird vom Robert-Koch-Institut (RKI) mit 152,3 angegeben. Allerdings führe das RKI in seiner Statistik vom Dienstag bei den Neuinfektionen einen Wert von 18 schränkt Thiele ein. Definitiv sei aus der Kreisverwaltung aber nur der genannte Wert von 15 herausgegeben worden. Der Unterschied könne nur durch zeitliche Verschiebungen während der digitalen Übertragung der Meldedaten erklärt werden.

Ein weiterer Erkrankter wurde mit schweren Symptomen in eine Klinik aufgenommen, die Zahl der Corona-Patienten in stationärer Behandlung stieg damit auf 34.

Abstand nimmt die Kreisverwaltung von Plänen, den Zugang zu Pflegeheimen durch Pflicht zum Schnelltest für Besucher mittels einer neuen Allgemeinverfügung einzuschränken. „In den Gesprächen mit den Betreibern der 16 Seniorenheime im Landkreis hat sich ergeben, dass in den meisten Einrichtungen solche Schelltests schon jetzt vorgeschrieben sind“, erklärt Thiele. Darüber hinaus sei damit zu rechnen, dass in der für kommenden Montag vom Land angekündigten neuen Verordnung die Testpflicht ohnehin aufgenommen wird.