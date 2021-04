Das Schnelltestzentrum in Weimar-Nord war auch am Ostersonnabend stark gefragt.

Zwölf Infektionen in Weimar bis Karsamstag

Weimar. Corona-Hotline und Schnellteststellen über Ostern erreichbar

Zwölf Neuinfektionen registrierte das Weimarer Gesundheitsamt in der 24 Stunden bis Samstagmittag. Sechs Infektionen wurden in der Familie oder im Freundeskreis weitergegeben. Zwei kamen aus dem Umfeld von Kindergärten mit Infektionsfällen, drei sind unbekannt und eine noch in Ermittlung.





Die aktuellen Infektionsfälle stiegen in der Stadt auf 133 (+3). Stationär behandelt wurden fünf Patienten aus Weimar. 511 (+12) Weimarer befinden sich als Kontaktpersonen oder Reiserückkehrer in Quarantäne.

Die 7-Tage-Inzidenz in der Stadt stieg auf 130,31 je 100.000 Einwohner (Vortag 125,71).

In den geöffneten Schnellteststellen der Stadt Weimar (Mehrgenerationenhaus West und Classic Apotheke Schöndorf) wurden am Karfreitag 72 Tests durchgeführt; keiner davon war positiv. Die Nachfarge am Sonnabend lag wesentlich höher.

Auch über die Osterfeiertage sind kostenlose Schnelltests möglich. Die Corona-Hotline der Stadt (03643/762555) ist am Karsamstag (9-14 Uhr) und Ostermontag (9-13 Uhr) besetzt.