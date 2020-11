Mohrenstraße und Mohrenberg heißen zwei Straßen in Gotha. Vielleicht gibt es demnächst gar einen Mohrenwald. Der Kreisverkehr in dem Karree wird im goth‘schen Volksmund schon Mohrenkreisel genannt.

Nun ist unter Stadtratsmitgliedern die Diskussion entbrannt, ob der Begriff Mohr in der öffentlichen Debatte noch verwendet werden darf, gar rassistisch ist. Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD) hat dieses Jahr aus der Bundesrepublik mehrere Anfragen zur Verwendung der beiden Straßennamen erhalten.

Die Linke im Stadtrat möchte, dass der geplante Miniwald am Mühlgraben nicht als Mohrenquartier bezeichnet wird. Dem strukturellen und alltäglichen Rassismus solle begegnet, keine Missverständnisse in der Bevölkerung zugelassen werden, begründet Fraktionsvorsitzender Bernd Fundheller den Vorstoß. Das neue Stadtgrün solle nach einer Gothaer Persönlichkeit benannt werden. Galletti oder Arnoldi schlägt er vor.

Straßenschild Mohrenstraße Foto: Peter Riecke

Der Ratsmehrheit geht das zu weit. Ebenso der Antrag von Grünen-Fraktionschef Felix Kalbe, per Bürgerbeteiligung einen Namen für das Wäldchen zu finden. Matthias Hey (SPD): „Bürgerbeteiligung ist ein hohes Gut.“ Das sollte für wichtigere Dinge genutzt werden.

Das Gros der Abgeordneten folgt dem Ansinnen des OB’s, Mohrenstraße und Mohrenberg als Straßennamen beizubehalten. Um das zu begründen, haben Kreuch und Stadthistoriker Alexander Krünes weit zurück in den Annalen geblättert. Weder die beiden Straßen noch der Gasthof zum Mohren (ab 1907 Volkshaus zum Mohren) stünden in einem kolonialen Zusammenhang. Namentlich seien die Straßen in archivalischen Quellen erstmals 1858 nachweisbar.

Mancher treibt mit den Straßennamen auch seinen Spott Foto: Peter Riecke

Der Gasthof zum Mohren fand 1661 in der in Erfurt erschienenen Schrift „Geographia Metrica Gothae“ Erwähnung. Sie enthalte Informationen zur Stadt Gotha, unter anderem zu den damaligen Herbergen innerhalb und außerhalb der Stadtmauern. Der darin verwendete Begriff Æthiopis entspreche der deutschen Bezeichnung Mohr.

Wie das Gebäude zu seinem Namen kam, sei unbekannt. Mit hoher Wahrscheinlichkeit stehe die Namensgebung in Verbindung mit dem heiligen Mauritius, der Legende nach im 3. Jahrhundert nach Christus bei Theben in Ägypten geboren. Die Gestalt fand Eingang in die Altargestaltung und Verwendung als Wappenfigur, unter anderem beim Wappen der Adelsfamilie Grumbach. Zudem wurde sein Haupt (sogenannter Mohrenkopf) auf Münzen geprägt, so auch im Gothaer Raum.

„Dieses überaus positive Bild des Mauritius beziehungswiese des Mohren wurde auch nach Einführung der Reformation, als die Heiligenverehrung in den protestantischen Ländern abgeschafft wurde, beibehalten“, stellen Kreuch und Krünes fest. Eine Abwertung des Begriffes Mohr könne für Gotha auch in der Zeit des deutschen Kolonialismus und Imperialismus nicht nachgewiesen werden. Auch der Erwerb des Gasthofes durch die SPD und die Umbenennung des Komplexes zum Volkshaus zum Mohren 1907 habe nichts an der grundsätzlich positiven Bedeutung des Mohrenbegriffes geändert.