Gothaer Straße in Waltershausen ab Freitag wieder frei

Am Freitag dieser Woche wird nach mehr als 16 Monaten Bauzeit in mehreren Abschnitten die Gothaer Straße in Waltershausen im Verlauf des Tages wieder für den Verkehr freigegeben. Dies erfolge bedingt durch die Einschränkungen infolge der Pandemie ohne Feierlichkeiten, kündigt Bürgermeister Michael Brychcy (CDU) an. Die Freigabe ist vorfristig. Im Baustellen-Informationssystem des Thüringer Landesamtes für Bau und Verkehr ist die Sperrung der Straße am 17. November noch bis zum 11. Dezember 2020 angezeigt.

Im Verlauf des Baugeschehens war die Stadt Waltershausen auch mit einer Lieferverzögerung für Gehweg-Pflastersteine konfrontiert, doch der Bauablauf wurde dadurch nicht verzögert, ist Brychcy froh. Er sei noch nie so viel Autobahn gefahren wie in der Zeit dieser Sperrung. Mit der Straßenfreigabe verbessere sich die Situation für die Tankstelle und viele andere große und kleine gewerbliche Anlieger. Auch wenn es zurzeit infolge der Corona-Einschränkungen nichts nützt, sei doch auch die Sporthalle an der Nordseite der Gothaer Straße wieder besser erreichbar. Der Straßenbau war in erster Linie ein Baugeschehen des Wasser- und Abwasserzweckverbandes Gotha und Landkreisgemeinden (WAG). Die Stadt Waltershausen hatte die Straße im Interesse der Erweiterung der Gewerbeansiedlung der Firma Carlisle vom Land übernommen. Die Straße wurde von einer Landesstraße zur kommunalen Straße heruntergestuft. Üblich ist in diesem Fall, die Straße in saniertem Zustand zu übergeben oder einen großen Teil des Geldes für die Sanierung durch den neuen Träger der Straßenbaulast bereitzustellen. Waltershausen wollte sanieren, der WAG dort seinen Kanal- und Leitungsbestand erneuern. So fanden sie zueinander. Allein die Gehweg-Sanierung ostete 160.000 Euro, wird aber am Ende etwas teurer. Die Gesamtkosten für WAG und Stadt liegen deutlich über eineinhalb Millionen Euro.