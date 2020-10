Das Haus Kinderland in Bad Langensalza soll kommendes Jahr saniert werden.

Haus Kinderland in Bad Langensalza wird saniert

Mehr als eine Viertelmillion Euro müsste in die Ausstattung und Instandhaltung der Kindergärten im Stadtgebiet investiert werden. Das ist jene Summe, welche die freien Träger bei der Stadt beantragt haben. „Insgesamt wurden für 2021 Anträge über 267.000 Euro gestellt“, berichtete Barbara Gothe, in der Stadtverwaltung zuständig für die Kindertagesstätten, in der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses.