Heimat erleben: „Seefeld“ heißt das neue Großprojekt

Modellbahnfreunde der Saalestadt Saafeld trafen sich vor knapp 60 Jahren zum ersten Mal, um ihrem Hobby nachzugehen. Das war die Geburtsstunde des Vereins, aus dem der heutige Modell-Eisenbahn-Club Saalebahn Saalfeld hervorgeht.

Zurzeit besteht der MEC aus 21 Mitgliedern, die sich jeweils einmal in der Woche treffen, um an ihrem aktuellen Projekt weiterzuarbeiten. Auf mehr als 100 Ausstellungen im In- und Ausland blickt der Verein zurück. In Erinnerung bleibt die heimische Modellbahnausstellung 1984. 7400 Besucher kamen damals, bis dahin ein Rekord.

Vorgestellt wurden neben einer H0-Clubanlage, zwei TT-Anlagen und weitere Heimanlagen. Die Präsentation war wie in den vorigen Jahren durch Dokumentationen in Bild und Ton ergänzt worden. Ein Jahr darauf wird die Modellbahnausstellung zum Jubiläum „150 Jahre deutsche Eisenbahn und 40 Jahre Eisenbahn in Volkeshand“ mit 10.500 Besuchern zur erfolgreichsten in der Vereinsgeschichte.

Mit der Wende endet der Erfolg nicht. Mit einer TT-Anlage und der neu gebauten H0-Vereinsanlage nimmt der Verein an der Intermodellbau in Dortmund im April 1993 teil. Im Oktober 1993 fahren sechs Modellbahnfreunde mit zwei Clubanlagen zur „Modell und Hobby Messe“ nach Bern.

Die Modellbauer bei der Arbeit. Jeder bringt eigene Stärken in die Teamarbeit mit ein. Doch bei alledem geht es familiär zu. Foto: Norbert Kleinteich

Rückgrat vieler Ausstellungen war die Anlage „Die Karlsburg“ mit einer Größe von 9 mal 2,50 Metern, mit der man bereits 1975 begann. Mit ihr punkteten die Saalfelder 1996 zur Internationalen Modellbaumesse in Wien.

Nach langen Überlegungen wagt sich der Verein 2005 an ein neues Großprojekt. Der „Bahnhof Rottenbach“ an der Strecke zwischen Arnstadt und Saalfeld soll nachgebaut werden. Mit einer Gesamtlänge von circa 26 Metern und bis zu knapp 1,80 Meter Breite wird die Anlage 2015 der Öffentlichkeit vorgestellt – 204 Meter Gleise, 73 Weichen, 16 Züge auf der Haupt- und vier Züge auf der Nebenbahn.

Grundlage für die Anlage war ein größeres Vereinsdomizil. Am 7. Februar 2015 konnten neue Räume in Saalfeld-Gorndorf eröffnet werden. Heute schwebt über dem Vereinsheim ein Damoklesschwert. Ob dieses Objekt nämlich noch lange erhalten bleibt, sei ungewiss. Zumindest habe man derzeit noch die Möglichkeit, die vereinseigene, 70 Teile umfassende Modulanlage (rund 70 Quadratmeter Modellbahn), die der MEC in den Jahren gefertigt hat, unterzubringen.

Da die anderen Vereinsanlagen in die Jahre gekommen sind, hat man sich 2018 für eine Mammutaufgabe entschieden. Die Anlage „Seefeld“ wurde konzipiert und wird wahrscheinlich das bisher umfassendste Projekt.

Viele Stunden haben die Modelleisenbahner um Vereinschef Andreas Krauße bereits in die geplante Kompaktanlage investiert. Das Grundgerüst von der Ansichtsseite her ist mit Leimholz und Pappelsperrholz fertiggestellt worden, ebenso das Modell des Bahnhofs mit Bahnhofshalle.

Das Empfangsgebäude, abgeschaut vom bekannten Hamburger Dammtor, bildet den Blickfang, wenn das 16 Meter lange und 2,40 Meter breite Werk einmal fertig ist. Es stehe ihnen noch eine Menge Arbeit bevor, sagt Jens-Owe Mantei, der Arbeitsgruppenleiter für die Spur H0. Gleisarbeiten, Elektrik für Weichen, Fahrströme – ein Abschnitt wird eine sich im Bau befindliche Oberleitung darstellen – das brauche alles seine Zeit.

Hunderte Meter Gleise haben die Modellbahn-Enthusiasten aus Saalfeld in ihrem Vereinsleben bereits verbaut. Foto: Norbert Kleinteich

Im zweiten Teil ist eine Landschaft zwischen Sachsen und Thüringen geplant, mit einem Viadukt, Hafenbahn und einem großen Betriebswerk mit Lokbehandlungsanlagen. Am Ende soll es möglich sein, dass die Besucher dieses Projekt von allen Seiten betrachten, also rundherum laufen können. Allein die Summe, die für das Material, für Holz, Kabel, Gleise, Fahrzeuge und Landschaftsmaterial für die „Seefeld“ nötig wird, beträgt gut einen vierstelligen Betrag.

Insofern ist der MEC stets an Sponsoren interessiert, die ihre Arbeit unterstützen möchten. Dass sie auch international erfolgreich sein können, beweisen ja schließlich die bisherigen Ausstellungen. Man darf gespannt sein, was sich der MEC noch so einfallen lassen wird. Über die heutigen technischen Möglichkeiten darf man im Vergleich zu denen vor 30 Jahren nur staunen.

Sorgen bereitet dem Verein eher das Nachwuchsproblem. Auch wenn zwischendurch immer mal wieder junge Leute mitmachten – das Interesse hielt selten lange an. Der Altersdurchschnitt der Mitglieder liegt heute bei über 50 Jahren.

Peter Dietrich ist mit fast 80 Jahren der Älteste, aber auch einer der Aktiven. Jeder der Modellbauer hat seine eigenen Stärken. Dietmar Keywan ist schon seit 1974, seinem 14. Lebensjahr, dabei. Er ist der Fachmann für Elektrik. Daneben gibt es Experten für Landschaftsbau, Tischlerarbeiten oder Logistik.

Man schätzt die Teamarbeit, gleichzeitig aber auch den familiären Umgang. Dazu sitzt man auch mal im eigens eingerichteten Abteil wie in einem Personenwagen der Bahn zusammen, wo weitere Pläne geschmiedet werden.

Fakten: