Ideen-Pool für Freiräume Jugend in Gotha gefragt

Den Vorstoß für mehr Freiräume für Jugendliche in der Stadt Gotha sehen die Jusos im Landkreis Gotha positiv. „Der Initiative ist richtig und wird gern von uns unterstützt“, sagt Kreisvorsitzender Nico Milz. „Ich finde es gut, wenn Freiräume entstehen, in denen sich Kinder und Jugendliche kreativ entfalten können – sowas bereichert eine Gesellschaft. Ein solch wichtiges Anliegen sollte schnell Gehör finden!“, so Milz, der auch Stadtrat in Ohrdruf ist. Auch Peter Leisner, Vorsitzender der SPD/FDP im Stadtrat Gotha, sieht die Initiative, die durch den Verein Elysion vorangetrieben wird, positiv: „Ein Konzept und ein Ideen-Pool wären sicherlich hilfreich, um konkret etwas umsetzen zu können.“