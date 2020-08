Ideenfindung für Jugendcafé im Bad Langensalzaer Schloss Dryburg

Schloss Dryburg ist das älteste Gebäude in Bad Langensalza. Hier soll nun ein Jugend-Café entstehen. (Archivfoto)

Bad Langensalza. Jugendliche sollen das Konzept eines neuen Cafés in Bad Langensalza bestimmen.

Im Schloss Dryburg in Bad Langensalza soll ein Jugendcafé entstehen. Ein Konzept gibt es allerdings noch nicht. Wie die Räume gestaltet werden und was es letztlich zu essen und zu trinken gibt, das sollen die Jugendlichen erst noch entwickeln. Dazu findet an diesem Freitag, 28. August, ab 17 Uhr ein erstes Treffen statt, bei dem die Jugendlichen ihre Ideen zusammentragen sollen. Begleitet wird das Ganze von Mitarbeitern des Bad Langensalzaer Erprobungsraums und des Vereins Zwiwel. Die lassen die erste Ideenfindung gleich zu einem Event werden – mit Musik, alkoholfreien Cocktails und natürlich einem entsprechendem Hygienekonzept.

Das erste Treffen findet am Freitag um 17 Uhr im ehemaligen Nachtclub Eulenspiegel, Schlosshof 1, statt.